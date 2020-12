Temperatura e riconoscimento biometrico insieme con Rs Pro La nuova soluzione combina le funzionalità di rilevamento della temperatura con lettore a infrarossi con una tecnologia di riconoscimento facciale basata su intelligenza artificiale. Pubblicato il 01 dicembre 2020 da Redazione

Il covid-19, come sappiamo, ha rivoluzionato molte delle nostre abitudini e la misurazione della temperatura all’ingresso di negozi, supermercati, aziende, fabbriche, scuole, metropolitane e altri luoghi pubblici ne è un perfetto esempio. Rs Components, marchio di Electrocomponents, presenta una novità interessante per tutte quelle attività che hanno bisogno di verificare la temperatura delle persone in ingresso, ma anche di conteggiare gli accessi e di verificare l’identità di chi entra con un sistema di riconoscimento facciale: appartiene alla gamma Rs Pro ed è un sistema di controllo d'accesso a immagini termiche completo di tecnologie di intelligenza artificiale.

Il dispositivo è piccolo e facilmente posizionabile in qualsiasi angolo di un atrio o di un negozio così come in ambienti esterni, essendo resistente a polvere e liquidi secondo la certificazione IP54. La dotazione tecnica include uno schermo a colori da 7 pollici (con risoluzione di 1080P e 25 fps), nel quale viene inquadrato il volto delle persone, una telecamera HD binoculare dinamica che consente di catturare le immagini per il riconoscimento facciale in tempi velocissimi (due decimi di secondo se l’ambiente è ben illuminato) e una termocamera a infrarossi che può misurare la temperatura con un margine di errore non superiore a 0,2°C.

L’aspetto forse più innovativo sta però nel software di riconoscimento biometrico, che permette di identificare un utente anche nel caso indossi occhiali o mascherina. Il funzionamento è molto semplice: quando la persona che desidera accedere ad un locale si posizione di fronte al dispositivo, in automatico si attiva la procedura di riconoscimento biometrico e di misurazione della temperatura; se quest’ultima supera il valore di normalità, viene emesso un allarme acustico.

Il dispositivo dispone di una libreria di riconoscimento facciale di 50.000 unità e può memorizzare fino a 100.000 registrazioni di identificazione. Il software Cloud Platform Management consente la raccolta automatica delle immagini dei volti e l'importazione in batch di elenchi, oltre alla gestione centralizzata dei dati di ingresso (come quelli inerenti la temperatura corporea, le presenze e gli accessi). Il dispositivo è in vendita al prezzo di 847,50 euro, Iva esclusa, con associata garanzia di tre anni.