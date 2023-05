Trimestre in calo per Qualcomm, si punta sulla diversificazione I 9,2 miliardi di dollari di ricavi del secondo quarter segnano una discesa del 17% anno su anno. Pubblicato il 04 maggio 2023 da Redazione

Tempi difficili per i produttori di semiconduttori. La trimestrale di Qualcomm si affianca a quelle di Intel e di Amd nel confermare che le dinamiche del mercato, oltre a quelle più generali dell’economia mondiale, non soffiano a favore. Di fronte a una domanda ormai sgonfia (specie per quanto riguarda i componenti di calcolo e memoria destinati ai Pc e agli smartphone) e al generale calo dei prezzi, i ricavi degli operatori del settore sono in sofferenza. Nel caso di Qualcomm, il problema è soprattutto il ristagno del mercato degli smartphone, dove veicola i processori Snapdragon.



Nel secondo trimestre dell’anno fiscale in corso l’azienda ha registrato 9,27 miliardi di dollari di ricavi, dato in calo del 17% anno su anno. Gli utili netti, 1,7 miliardi di dollari, segnano invece una discesa del 42% rispetto all’analogo periodo del 2022.



“Affrontando uno scenario difficile, restiamo focalizzati sui fattori critici in nostro controllo per emergere più forti da questa fase di regressione: la nostra roadmap tecnologica di leadership, un’offerta di prodotti di primo livello, una forte relazione con i clienti e l’efficienza operativa”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato, Cristiano Amon. “La nostra principale priorità rimane portare avanti la nostra strategia di diversificazione e investire nelle aree che creano valore a lungo termine”.



Nel trimestre Qualcomm ha ricavato 6,1 miliardi di dollari dalla vendita di componenti per smartphone, dato in calo del 17% anno su anno. Analoga è la contrazione dei ricavi dei componenti per l’Internet of Things, da cui ha tratto 1,39 miliardi. Se non altro il segmento automotive è in crescita del 20% anno su anno, ma rappresenta ancora una piccola quota (447 milioni di dollari nel trimestre) sul totale del giro d’affari.