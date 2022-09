Un ex di Vmware e Qlik al capo del marketing di Veeam Rick Jackson è stato scelto per il ruolo di chief marketing officer, già svolto per cinque anni all’interno di Vmware. Pubblicato il 21 settembre 2022 da Redazione

Giri di poltrone nel mercato delle tecnologie per la protezione dei dati. Al capo del dipartimento marketing, dopo l’uscita di Tommy Jenkins, ora Veeam ha accolto un nuovo professionista, Rick Jackson. Laureato in informatica alla California State University, Jackson arriva in Veeam con l’incarico di chief marketing officer dopo otto anni trascorsi all’interno di Qlik, dove si è occupato tra le altre cose di guidare il team del marketing globale della società specializzata in analytics.

In precedenza l’informatico aveva militato in Borland, una software house texana, e in Vmware, per poi trascorrere meno di dodici mesi in Rackspace. All’interno dei quasi cinque anni di lavoro in Vmware, Jackson ha avuto la responsabilità di guidare la divisione marketing, contribuendo al riposizionamento dell’azienda (da leader della virtualizzazione al più ampio concetto di cloud company) e lanciando l'iniziativa Software-Defined Data Center.

"È entusiasmante entrare a far parte di Veeam in questo momento della sua evoluzione", ha dichiarato il nuovo direttore marketing di Veeam. "I dati, l'asset più importante che le aziende possiedono, stanno esplodendo e sono più vulnerabili che mai agli attacchi malevoli e alle interruzioni non pianificate. Veeam è la soluzione affidabile che protegge 450.000 organizzazioni in tutto il mondo. Il suo successo è dovuto alla combinazione di persone fantastiche, partner solidi, comunità fedeli e prodotti di qualità superiore. Non vedo l'ora di lavorare con un'organizzazione di livello mondiale e con un team marketing estremamente talentuoso e innovativo".

"La comprovata esperienza di Rick nel guidare team di global marketing ad alte prestazioni attraverso la crescita e la trasformazione del settore apporterà preziose intuizioni strategiche e di settore, mentre continuiamo il nostro viaggio per diventare il leader indiscusso nella protezione dei dati", ha commentato il Ceo di Veeam, Anand Eswaran. "Rick possiede l’esperienza necessaria per aiutarci a elevare il nostro brand e la nostra reputazione e a posizionarci per un successo duraturo. Sono entusiasta di vedere l'impatto del lavoro di Rick sulla nostra marketing organization per aiutarci a crescere, innovare e guidare il mercato".