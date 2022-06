Unified Communications and Collaboration, la soddisfazione è “assicurata” UnipolSai Assicurazioni ha adottato grazie a Centro Computer una soluzione di content delivery che permette di usare Teams Live Events con un minimo consumo di banda. Pubblicato il 30 giugno 2022 da Redazione

Anche le compagnie assicurative, così come molte aziende di altri settori, nell’ultimo biennio hanno accelerato nell’adozione delle Ucc, le piattaforme di Unified Communications and Collaboration, strumento prezioso per un efficace e produttivo lavoro a distanza. Questo è anche il caso di UnipolSai Assicurazioni, società del Gruppo Unipol, che è di fatto la più grande rete di agenzie in Italia. Il gruppo vanta 2.532 agenzie e 5.401 subagenzie distribuite sull’intero territorio nazionale, dà lavoro a 11mila dipendenti e serve un bacino di 17 milioni di clienti.

Per un’azienda tanto distribuita geograficamente, le Ucc sono uno strumento non solo prezioso, ma quasi indispensabile. Durante i lockdown del 2020 UnipolSai Assicurazioni ha avuto l’esigenza di utilizzare le Unified Communications and Collaboration e si è rivolta a una tecnologia leader di mercato, adottando la piattaforma Microsoft 365 per tutte le attività di produzione di contenuti e Microsoft Teams come soluzione per le videoconferenze.



Ma viste le dimensioni aziendali, si è resa necessaria anche l’adozione di Teams Live Event per poter comunicare in modo efficace con gli oltre 11mila dipendenti del Gruppo. Si voleva minimizzare l’impatto sull’infrastruttura IT aziendale e sui sistemi di comunicazione interni, riducendo quindi l’occupazione della larghezza di banda e ottimizzando l’esperienza d’uso con una soluzione agentless.

Per questo progetto la società si è rivolta a Centro Computer, un system integrator (appartenente a Gruppo Project) con cui UnipolSai collabora da oltre trent’anni. “Era fondamentale per Centro Computer riuscire a rispondere alla richiesta di questo storico cliente con una soluzione agile e all’avanguardia”, racconta Walter Sau, funzionario commerciale di Centro Computer.



I consulenti del system integrator hanno proposto l’implementazione di Ecdn (Enterprise Content Delivery Network), una soluzione di peering proposta da Kollective Technology. Nativamente integrata nella suite Microsoft 365, Ecdn permette di rendere scalabili le comunicazioni basate su video in tutta la rete, e di raggiungere il 100% della distribuzione con un utilizzo minimo della larghezza di banda.

“Non abbiamo avuto dubbi nel proporre Ecdn, che rappresenta un plus nella nostra offerta di soluzioni di collaboration per le grandi aziende”, spiega Sau. Per alcuni mesi UnipolSai ha potuto sperimentarne una versione full trial, verificando i vantaggi di rapidità e facilità di implementazione, il risparmio di banda utilizzata, le funzioni di gestione e reportistica. Tutti questi elementi hanno determinato la scelta di adottare la soluzione in via definitiva.



Dunque Ecdn è stata implementata direttamente sul cloud di Microsoft e in tutta velocità (l’operazione ha richiesto pochi minuti ed è stata svolta centralmente), e conseguentemente è stata configurata la rete con altrettanta rapidità e seguendo le policy del Gruppo Unipol. L’adozione di Ecdn ha permesso di usare Teams Live Event come unico strumento per la comunicazione broadcast aziendale, riducendo la banda utilizzata di oltre 80% e aumentando il numero delle comunicazioni. L’esperienza d’uso, per i vari dipartimenti del Gruppo, si è rivelata molto soddisfacente.

“L’hybrid workplace impone strumenti di collaborazione evoluti e a basso impatto sull’infrastruttura”, commenta Roberto Vicenzi, amministratore delegato e digital innovation manager di Centro Computer. “Aziende delle dimensioni di UnipolSai Assicurazioni necessitano di performance di altissima qualità nei collegamenti. Siamo fortemente specializzati in soluzioni per la Unified Communications and Collaboration basate su Microsoft Teams e la soluzione di Kollective Technology ci permette di soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione”.