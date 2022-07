V-Valley al centro del piano industriale di Gruppo Esprinet Presentati un nuovo logo e una nuova strategia, tesa a far diventare V-Valley il distributore di riferimento nel Sud-Europa. Pubblicato il 06 luglio 2022 da Redazione

V-Valley guarda al futuro e si rinnova, cambiando il proprio logo e il payoff aziendale, che adesso recita “Enhancing your business”. Dopo la recente nomina di Sergio Grassi nel ruolo di head of sales & marketing per l’Italia, V-Valley è più che pronta ad affrontare la sfida, annunciata, di diventare “il distributore di riferimento nel Sud-Europa”.



L’idea racchiusa nel nuovo slogan è quella di aiutare i partner di canale, come i system integrator e i fornitori di servizi gestiti, a migliorare la propria attività. V-Valley vuole porsi come supporto per aiutare i partner a costruire e valorizzare i propri progetti di trasformazione digitale. I punti di forza sono il respiro multinazionale (giacché V-Valley fa parte del Gruppo Esprinet) e la conoscenza del mercato locale.

Il nuovo logo



“Grazie al progetto V-Valley, il Gruppo ha registrato nel 2021 risultati importanti nel mercato delle Advanced Solutions, con ricavi superiori a 870 milioni di euro in crescita del +46% rispetto all’esercizio precedente”, ha dichiarato Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet. “Con la nuova Corporate Identity ribadiamo anche visivamente l’importanza di questo business, che rappresenta uno dei pillar strategici del Piano Industriale, e con la nuova Mission esprimiamo la nostra determinazione nel divenire sempre più distributore di riferimento per queste tecnologie”.



Quotato alla Borsa Italiana, Gruppo Esprinet è nella rosa dei primi dieci distributori a livello mondiale. Nel 2021 ha sviluppato un fatturato di 4,7 miliardi di euro nel 2021 e conta circa 31mila clienti attivi, 650 brand a portafoglio e oltre 1.700 collaboratori.