Vendite di Pc in calo del 29%, Hp continua a guardare al futuro La società di Palo Alto ha riportato nel primo trimestre ricavi in calo del 21,7% anno su anno, con il -29% dei Pc e il 5% delle stampanti. Pubblicato il 31 maggio 2023 da Redazione

La debolezza della domanda nel mercato dei Pc continua a penalizzare i grandi produttori mondiali, come Dell, Lenovo e Hp. La trimestrale della società di Palo Alto si affianca a quelle della concorrenza e conferma quanto già sapevamo: un po’ per l’inflazione, un po’ per la parziale saturazione delle necessità (dopo la corsa agli acquisti di nuovi Pc per lo smart working a cui abbiamo assistito gli anni scorsi), i consumatori e le aziende non stanno acquistando come prima. Secondo i dati di Idc, nel primo trimestre del 2023 i volumi di personal computer immessi in distribuzione sono calati del 30% anno su anno, toccando livelli inferiori al pre-pandemia.



Nel secondo trimestre Hp ha ottenuto 12,91 miliardi di dollari di ricavi, dato inferiore ai 13,07 miliardi stimati dagli analisti di Refinitiv, e che segna un calo del 21,7% anno su anno (o del 18% a valuta costante). Alla voce utile netto ci sono 1,1 miliardi di dollari, valore in crescita del 7% rispetto al terzo trimestre 2022. L’utile per azione netto trimestrale calcolato su base Gaap è stato di 1,07 dollari, superiore ai 94 centesimi di un anno prima.



“La nostra esecuzione disciplinata e la forte innovazione in un macro contesto difficile ci hanno permesso di ottenere utili per azione non-Gaap pari al punto più alto del nostro obiettivo per il secondo semestre”, ha dichiarato il presidente e Ceo, Enrique Lores. “Siamo ben posizionati per essere vincenti nei nostri mercati e per realizzare una crescita sostenibile nel lungo termine, continuando a fare progressi nel nostro piano Future Ready”.



Quest’ultima, annunciata a fine 2022, è la strategia triennale con cui Hp mira a recuperare marginalità, migliorando il rapporto tra ricavi e utili. I tre pilastri di tale strategia sono la digitalizzazione, l’eccellenza operativa e l’ottimizzazione del portfolio d’offerta. Intanto, nei primi tre mesi di quest’anno le vendite di dispositivi personali (tra cui innanzitutto i Pc desktop e notebook) di Hp sono scese del 29% a valore anno su anno, mentre le stampanti hanno registrato un più moderato calo del 5%.

(Fonte: Hp)

Lores ha detto di aspettarsi per il secondo semestre dell’anno una ripresa della domanda e dei ricavi. Un’opportunità all’orizzonte è rappresentata dall’intelligenza artificiale: recentemente il Ceo di Hp ha dichiarato che l’azienda sta lavorando con alcuni partner (società software e produttori di semiconduttori) per creare una nuova architettura Pc che nei prossimi anni porterà innovazione e stimolerà nuovi acquisti.