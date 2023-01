Vertiv ufficializza il passaggio: Albertazzi è il nuovo Ceo Già presidente della regione Americhe per l’azienda sinonimo di Ups, Giordano Albertazzi assume anche il ruolo di amministratore delegato. Pubblicato il 11 gennaio 2023 da Redazione

L’importanza del mercato italiano per Vertiv trova conferma nella scelta del nuovo amministratore delegato, che prende il posto di Rob Johnson: si tratta di Giordano Albertazzi, già chief operating officer dell’azienda specializzata in sistemi di gestione termica, gruppi di continuità e servizi per data center. La nomina di Albertazzi, annunciata lo scorso ottobre, è effettiva dal primo gennaio di quest’anno.



Negli ultimi mesi, dopo aver assunto il ruolo di Coo, Albertazzi ha lavorato a stretto contatto con Rob Johnson per prepararsi al passaggio di consegne. Ora, oltre a diventare amministratore delegato, conserva la precedente posizione di presidente della regione Americhe di Vertiv, fino alla nomina di un successore. A copertura del ruolo di Coo, per il momento la supervisione operativa sarà affidata ai presidenti regionali dell’azienda.

"Con oltre due decenni di esperienza gestionale e commerciale in Vertiv e un trascorso di successi ottenuti sia in Europa che nelle Americhe, Giordano è la persona giusta per guidare Vertiv”, ha commentato Dave Cote, executive chairman di Vertiv. “Ha contribuito in modo determinante a ottenere significativi miglioramenti sul piano gestionale e finanziario mentre era alla guida della regione Emea e, successivamente, nelle Americhe. È un esperto di come sviluppare e consolidare una cultura ad alte performance. L'esperienza gestionale di Giordano e le sue approfondite competenze del business e dei clienti di Vertiv saranno fondamentali per ottenere un continuo miglioramento delle prestazioni, mentre affrontiamo l'incertezza macroeconomica".

"Sono orgoglioso di assumere la direzione di Vertiv in qualità di Ceo”, ha dichiarato Albertazzi. “Intendo lavorare a stretto contatto con il nostro leadership team e con i collaboratori che operano in tutto il mondo per contribuire a incrementare i servizi offerti ai nostri clienti, a consolidare ulteriormente la nostra redditività finanziaria e generare valore a lungo termine per gli azionisti".

"Come già condiviso con i dipendenti di Vertiv”, ha proseguito, “opereremo per esprimere tutto il nostro potenziale concentrandoci sulla promozione di una cultura di collaborazione e innovazione ad alte prestazioni, istituzionalizzando l'eccellenza operativa e l'esecuzione e, infine, realizzando una crescita proficua e un migliore rendimento finanziario”.