VMware presenta il framework per la Modern Network Si tratta della Virtual Cloud Network che consente alle aziende e ai loro team di sviluppo IT e applicativo di gestire in modo efficiente il rapido passaggio al remote working. Pubblicato il 17 novembre 2020 da Redazione

VMware ha annunciato novità relative alla Virtual Cloud Network per consentire una migliore esperienza nel cloud pubblico e soddisfare al meglio le esigenze di applicazioni e utenti. Infatti per le aziende la capacità di rispondere rapidamente e a costi contenuti ai cambiamenti è fondamentale. Gli sviluppatori devono implementare, testare e continuare a far girare rapidamente le applicazioni. L'infrastruttura che le “alimenta” deve fornire l'efficienza dei modelli operativi del cloud. Le applicazioni devono funzionare ovunque, dal cloud privato a quello pubblico all’edge computing, e l'esperienza dell'utente deve essere eccellente, indipendentemente da dove ci si trova.

La Virtual Cloud Network è la risposta di VMware, offrendo alle organizzazioni una soluzione end-to-end per distribuire le applicazioni e assicurarsi che vengano eseguite in modo ottimale ed efficiente. Oltre 18.000 organizzazioni hanno modernizzato le proprie reti utilizzando questa soluzione: stanno abbracciando un modello operativo cloud facendo girare carichi di lavoro con un’automazione completa, eliminando settimane e mesi di attesa per aggiornare un firewall o un load balancer. Inoltre, stanno virtualizzando tutto, dal data center alla filiale, fino all'utente finale.

"I nostri clienti devono gestire in modo efficiente il rapido passaggio al lavoro da remoto, fornire applicazioni in modo più veloce e sicuro e ridurre i costi e la complessità della connessione e della protezione dell'impresa distribuita", afferma Rajiv Ramaswami, chief operating officer products and cloud services di VMware. "Il framework Modern Network permette ai nostri clienti di fare questo. Rivoluziona il vecchio modo di pensare le reti come appliance hardware, switch e router nelle reti aziendali e, invece, adotta una visione dall'alto verso il basso che mette gli utenti e le applicazioni al primo posto. Questa è la promessa che stiamo mantenendo con la Virtual Cloud Network".

Il framework Modern Network è rappresentato da tre pilastri chiave. I Modern Application Connectivity Servicesconsentono agli sviluppatori di collegare i microservizi di un'applicazione moderna in modo più sicuro, riducendo la latenza, aumentando la sicurezza e mantenendo la disponibilità delle applicazioni. Al di sotto la Multi-cloud Network Virtualization, che fornisce una serie completa di servizi di rete essenziali completamente automatizzati e definiti dal software. Infine la Physical Network Infrastructure tutta incentrata sulla fornitura di connettività ad alta capacità e bassa latenza.