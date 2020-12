Wacom One: strumento per remote working ed e-learning Dotato di display da 13,3 pollici full hd, funzionalità di collegamento con MacOs, Windows e altri dispositivi Android e del pacchetto Office, è adatto per un ampio pubblico di utenti: dai lavoratori da remoto fino agli studenti e ai creativi. Pubblicato il 15 dicembre 2020 da Redazione

Wacom One (410 euro) è un prodotto versatile e adattabile a diverse situazioni, dal remote working all’e-learning, permettendo a chi lo utilizza di operare in modo efficace sia individualmente sia collaborando con colleghi, compagni di classe o professori.

Questo dispositivo è dotato di schermo da 13,3” full hd , software per creativi e funzionalità di collegamento con MacOs, Windows e altri dispositivi Android. Offre il pacchetto Windows 10 oltre ad altre applicazioni come l’app Bamboo Paper di Wacom, che trasforma il display interattivo in un blocco da disegno. Per un’esperienza naturale di scrittura e creazione è in dotazione la penna Wacom, che non necessita di batteria e permette l'accesso a tutte le funzionalità del pacchetto Microsoft Office.

Con Wacom One è possibile condividere il proprio lavoro con il team in modo semplice, collegando il creative pen display a un pc o a un cellulare e utilizzando le applicazioni di collaborazione come Zoom. La condivisione dello schermo può aiutare gli utenti a seguire una riunione e a riassumere le considerazioni emerse durante il meeting. Basti pensare, per esempio, a una sessione di brainstorming , durante il quale le idee possono essere raggruppate dal moderatore direttamente su Wacom One, e condivise con tutti i partecipanti. Grazie all’utilizzo di frecce, figuree sottolineature sarà possibile seguire al meglio la discussione, esattamente come avverrebbe all’interno di una sala riunioni.

Oltre a essere utilizzato da professori e studenti per le lezioni a distanza, grazie alla possibilità di usare la penna con i software creativi come Clip Studio Paint o Adobe Fresco, trova applicazione anche nel settore della creatività. Per esempio, è possibile disegnare schizzi e bozzetti proprio come si farebbe su un foglio con una matita oppure montare video o editare foto attraverso applicazioni come Adobe Creative Cloud Photography Plan.