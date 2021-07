Zoom comprerà Five9, sèecialista del contact center in cloud Con un’acquisizione da 14,7 miliardi di dollari, Zoom potrà migliorare la propria piattaforma di videoconferenza e Ucc. Pubblicato il 19 luglio 2021 da Redazione

Zoom è pronta a crescere ancora. La popolare piattaforma di videoconferenza, letteralmente esplosa durante i lockdown del 2020, ha annunciato di voler acquisire la società californiana Five9 per 14,7 miliardi di dollari. Fondata nel 2001, Five9 sviluppa un software per il contact center in cloud che processa annualmente oltre sette miliardi di minuti di telefonate per circa duemila aziende clienti, tra cui Citrix, Under Armour e la Regent University.

Si tratta, per Zoom, di un’ulteriore espansione dopo le aggiunte all’offerta fatte nell’ultimo anno: strumenti di collaboration, un sistema telefonico in cloud, un’appliance all-in-one per le comunicazioni domestiche. Nell’ultimo anno e mezzo l’azienda cino-statunitense ha arricchito l’offerta, sfruttando la forte domanda di piattaforme Ucc generata dal boom di smart working in tutto il mondo.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per potenziare la nostra piattaforma”, ha dichiarato Eric S. Yuan, fondatore e amministratore delegato di Zoom, “e quella di Five9 è una naturale aggiunta che darà ai nostri clienti più soddisfazione e valore”. L’integrazione consentirà in particolare di arricchire l’offerta di Zoom Phone, un sistema telefonico in cloud per aziende. Inoltre, stando alle comunicazioni ufficiali, l’acquisizione offrirà a entrambe le aziende “significative opportunità di cross-selling” sui clienti di entrambi.

“Le aziende spendono ogni anno significative risorse per i loro contact center”, ha commentato il Ceo di Five9, Rowan Trollope, “eppure faticano a offrire ai loro clienti un’esperienza senza attriti. La missione di Five9 è sempre stata quella di aiutare le aziende a risolvere questo problema e a ingaggiare i loro clienti in modi più significativi ed efficienti”. Ad acquisizione completata, entro la prima metà del 2020, Five9 diventerà una business unit interna a Zoom.