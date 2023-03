Acquisizione Broadcom-Vmware, semaforo giallo in Regno Unito La Competition and Markets Authority britannica teme che l’acquisizione possa danneggiare la concorrenza e far lievitare il costo dei server. Broadcom può ancora dire la sua. Pubblicato il 23 marzo 2023 da Redazione

Che Broadcom non avesse la strada spianata per procedere con l’acquisizione di Vmware lo si sapeva. Gli organismi antitrust dell’Unione Europea e del Regno Unito hanno avviato, separatamente, indagini per verificare se l’operazione societaria da 61 miliardi di dollari possa danneggiare la concorrenza, creando un legame preferenziale tra i componenti hardware di Broadcom e i software per la virtualizzazione e la gestione del cloud di Vmware.



Ora, nonostante le rassicurazioni delle due aziende, dalla Competition and Markets Authority (Cma) britannico è arrivato un primo semaforo giallo: l’ente teme che l’acquisizione possa interferire con le dinamiche del mercato dei server, limitando la concorrenza e facendo lievitare i costi.

“I server sono un mattone fondamentale, che funziona soprattutto grazie a prodotti hardware fabbricati da aziende come Broadcom e operanti all’unisono con software di virtualizzazione come quelli di Vmware”, ha dichiarato il direttore esecutivo della Cma, David Stewart. “Siamo preoccupati che l’accordo possa consentire a Broadcom di tagliar fuori la concorrenza dalla fornitura di componenti hardware al mercato dei server e che determini una riduzione dell’innovazione in un momento in cui la maggior parte delle aziende desidera sistemi IT rapidi, reattivi e accessibili”.

Il semaforo non è rosso, ma solo giallo. L’organismo antitrust ha lasciato a Broadcom cinque giorni di tempo per fornire rassicurazioni, e si prenderà poi a sua volta altri cinque giorni per analizzare ancora la questione. Inoltre è ancora in corso la parallela indagine della Commissione Europea, che potrebbe forse giungere a conclusioni contrarie rispetto a quella della Cma (sebbene precedenti dichiarazioni di Margrethe Vestager lascino presagire un esito simile).



“Dimostreremo che l’operazione potenzia la competizione e avvantaggia aziende e consumatori grazie a incrementi di qualità, innovazione e possibilità di scelta”, ha dichiarato Broadcom tramite portavoce. “La combinazione tra Broadcom e Vmware riguarda il permettere alle aziende di accelerare l’innovazione e allargare la scelta, rispondendo alle più complesse sfide tecnologiche dell’attuale era multi-cloud, e siamo fiduciosi che i regolatori lo comprendano al termine dell’indagine”.