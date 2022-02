Con 1 miliardo di dollari Intel rafforza il suo ruolo di fonderia

Intel oggi è fortemente impegnata ad allargare la propria capacità produttiva con nuovi impianti, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Oltreoceano sono in programma nuove fabbriche in

Arizona

e in

Ohio

gigantesco campus composto da otto impianti produttivi a impatto zero (i primi due entreranno in funzione entro il 2025). Altri 80 miliardi di dollari Intel li spenderà in Europa per potenziare la fornitura di chip per il , dove grazie a un investimento record di 100 miliardi di dollari entro il 2030 sorgerà uncomposto da otto impianti produttivi a impatto zero (i primi due entreranno in funzione entro il 2025). Altri 80 miliardi di dollari Intel li spenderà in Europa per potenziare la fornitura di chip per il

settore automobilistico

. E con il varo del nuovo piano European Chips Act, approvato dalla Commissione Europea, la società californiana ha annunciato di voler incrementare gli

investimenti in ricerca&sviluppo

e potenziare la propria presenza in territorio Ue.