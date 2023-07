Danya Scelta è corporate account and channel director di Vmware Ufficializzata la nomina a capo del team che sviluppa le relazioni con service provider, distributori, Oem e system integrator in Italia. Pubblicato il 21 luglio 2023 da Redazione

In attesa della prospettata acquisizione da parte di Broadcom, in Italia Vmware ufficializza una nomina importante nel nostro Paese: Danya Scelta diventa corporate account and channel director per la filiale italiana. In azienda dal 2021, la manager ha guidato la divisione Commercial Business fino al febbraio di quest’anno, per poi passare alla nuova mansione ora ufficializzata.



Alla guida di un team di 13 persone, Scelta è responsabile della definizione della strategia e delle iniziative di canale di Vmware in Italia. Nel suo ruolo lavorerà per costruire relazioni più solide con service provider, distributori, Oem e system integrator in Italia. “Sono entusiasta del mio nuovo ruolo in VMware”, ha commentato. “Stiamo vivendo un momento incredibile per il mercato IT e Vmware, insieme ai suoi partner, ha un ruolo fondamentale nel supportare le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale”.



Laureata in Scienze Politiche con indirizzo internazionale privatistico, Scelta ha sviluppato la propria carriera nel settore Ict lavorando per multinazionali come Hp, Ca Technologies, Microsoft e Oracle.

“Siamo molto felici di avere Danya nel nostro team", ha dichiarato il country manager, Raffaele Gigantino. "Vmware da sempre ritiene che i partner siano fondamentali per aiutare i clienti nel loro percorso di digitalizzazione. In un momento in cui le organizzazioni guardano ai Partner per aiutarli a fare un uso più smart del cloud, il contributo di Danya, grazie alla sua profonda conoscenza del Canale, sarà fondamentale per sostenere la crescita e l’eccellenza del nostro ecosistema di partner”.