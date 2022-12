Hotel, PA, uffici, industria. AVM mostra la sua anima business

Le soluzioni AVM Wi-Fi 6 stanno via via prendendo piede con l’ampliamento dell’offerta che ha visto da poco l’uscita sul mercato del FRITZ!Repeater 3000 AX che si inserisce a metà della gamma già presente, tra il FRITZ!Repeater 1200 AX e il top di gamma 6000 AX. Un repeater nuovo che offre maggiore flessibilità sugli ambienti in cui si può collocare, riuscendo a raggiungere un target più ampio di utenza, anche in ambito B2B, consentendo, di fatto, ad AVM di coprire in Wi-Fi 6 l’ambiente medio, che era interamente compreso con la precedente generazione Wi-Fi 5.

Uffici, Home-Office, le Pmi in generale, gli hotel, le scuole, i Comuni e gli uffici pubblici, oltre alle realtà dislocate, dal comparto industriale fino a quello agroalimentare e tanti altri ancora, stanno dimostrando una fame crescente di connessione. Sono tanti, infatti, gli ambiti B2B di dimensioni medio-piccole che necessitano di una connessione performante di livello professionale. Un target, questo, che AVM in Italia ha deciso da diversi anni di seguire in maniera dedicata attraverso una strategia di approccio dedicata al mercato business e basata sempre su nuove soluzioni e su un canale di partner con specifiche competenze. Una decisione, quella del vendor tedesco, che si fonda da un lato sull’accelerazione della domanda di connessione da parte di un target di utenza che fino a qualche anno fa si “accontentava” di prestazioni consumer, ma che oggi esige livelli di servizio enterprise e dall’altro lato dall’evoluzione stessa dei propri prodotti che, soprattutto ora con lo spostamento verso il Wi-Fi 6, si rendono particolarmente adatti a rispondere ai bisogni tipici dell’ambito business.

È, infatti, proprio attraverso il Wi-Fi 6 che si riesce a intercettare quelle realtà che hanno necessità di avere tanti dispositivi simultaneamente connessi, con sovraffollamento, riuscendo però a garantire le stesse performance ottimali per ognuno di essi. Esigenze tipiche di un ambiente business. “Sono numerosi, infatti, i progetti che insieme alla nostra rete di partner stiamo realizzando all’interno di realtà di medie dimensioni – commenta Pierpaolo Gelmi, Sales Trainer AVM Italia - In particolar modo di hotel, B&B, o strutture recettive di medie dimensioni in generale, proprio per il fatto che riusciamo a conciliare le richieste dei nostri clienti con l’aumento delle esigenze dei loro clienti, gli ospiti della struttura, ma anche in virtù della maggiore banda disponibile, dal momento che l’Italia sta andando in direzione dell’FTTH, portando così maggiore connettività e aprendo di conseguenza a un numero crescente di ambiti di applicazione. Con il risultato di avere più banda per tutti, ma con un maggiore bisogno di doverla suddividere nel modo più ideale o corretto”.

Sicuramente un ambito di primario interesse per AVM è proprio quello dell’Hospitality, che il vendor con la propria offerta riesce a coprire sia nel caso di una piccola struttura, sia quando si tratta di progetti più complessi, come quello che sta interessando un hotel italiano di prestigio, a 5 stelle; un work in progress che sta procedendo man mano che la struttura viene costruita, e il cui nome è, ovviamente, ancora prematuro divulgare. La dotazione tecnologica di questo progetto comprende dei FRITZ!Box 4060 e FRITZ!Repeater 6000 , che rappresentano i prodotti top di gamma di AVM, i più adatti alla tipologia di un hotel di alto livello che non ha lesinato a investire per poter garantire un’alta qualità di servizio, garantito da almeno due accessi alla rete con fibre ridondanti per assicurare una continuità di connessione.

“Gli ospiti tipici di un hotel di questo livello dispongono solitamente di dispositivi recenti, abilitati al Wi-Fi 6”, osserva Pierpaolo Gelmi, “potendo così fruire di un’alta qualità di servizio indipendentemente dal numero di device connessi a quella determinata rete. I gestori, d’altro canto, necessitano di garantire la stessa qualità di performance in tutte le camere, indipendentemente che siano o meno occupate o al completo”. AVM consente agli utenti business di lavorare, dai centri convegni agli hotel isolati I servizi possono essere fruiti nella loro massima performance anche all’interno di eventuali sale convegni o centri business collegati all’hotel stesso e con la possibilità di avere la stessa password per tutta la struttura e di poter utilizzare in modalità combinata il dispositivo sia come access-point, raggiungibile via cavo, ma anche di poter raggiungere punti remoti, anche esterni, via Wi-Fi.

Per gli hotel situati in zone remote, dove c’è instabilità di banda, AVM riesce a garantire una servizio continuativo di connessione attraverso la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), mista tra fibra, ottica e radio, con un prodotto ibrido, il FRITZ!Box 6890 LTE, un modem router che funziona sia con ADSL sia con carta SIM, potendo passare da una all’altra connessione a seconda della potenza del segnale.

B2B ma plug and play. I prodotti AVM puntano alla semplicità d’uso

I prodotti AVM pur potendo soddisfare le esigenze del mondo business, non richiedono particolari competenze d’uso, essendo facilmente plug and play.



“La semplicità è proprio la caratteristica che distingue i nostri prodotti, essendo sia lo sviluppo software sia la progettazione dell’hardware fatta direttamente da AVM – spiega Gelmi – Ma il cliente non è mai lasciato da solo. L’assistenza clienti è sempre garantita, sia attraverso i partner abilitati che hanno effettuato l’installazione sia, attraverso l’assistenza tecnica generica. Per realtà più strutturate invece è sempre consigliabile l’intervento di un partner in grado di progettare le connessioni necessarie e i dispositivi utili in linea con la complessità che si presenta”.

Uffici, PMI ma anche medie aziende. AVM risponde a diversi contesti business

Oltre al settore dell’Hospitality, le soluzioni AVM si adattano perfettamente alle aziende di piccole e medie dimensioni. Senza avere velleità di coprire un mercato di fascia enterprise, il vendor risulta altamente competitivo nei tipici ambienti di un ufficio professionale o di un’azienda con una decina di interni telefonici, con la possibilità di utilizzare fino a 20 numeri distinti per quanto riguarda la telefonia, rispondendo alle esigenze tipiche di un ufficio: gestione delle chiamate, trasferimento chiamate e gestione fino a 8 chiamate simultanee.



Home-Office sicuro come in azienda e realtà midsize agili come Pmi

Adottando un FRITZ!Box si ha poi la possibilità di utilizzare una VPN con collegamento perpetuo con l’ufficio e utilizzare le stesse risorse anche per chi lavora da casa, potendo fruire dello stesso numero dell’ufficio anche da remoto sia per ricevere telefonate sia per chiamare grazie alla FRITZ!App FON disponibile per Android o iOS.



Un Home-Office, quindi, ma con le stesse garanzie di sicurezza che possiamo avere lavorando in ufficio. Dall’altro lato ci si trova invece con molte aziende, a seguito dell’esperienza della pandemia, che hanno abolito l’uso del telefono fisso, appoggiandosi per lo più ai cellulari.

In questo modo i prodotti AVM che integrano funzioni di telefonia e che gestiscono una decina di interni ben si adattano, oggi, alle nuove condizioni e caratteristiche anche delle aziende più grandi, di medie dimensioni, ormai ridimensionate nel numero degli interni.



In questo contesto di ibridazione del lavoro, particolare attenzione AVM sta ponendo al tema della sicurezza. Oltre all’utilizzo delle VPN, AVM sta, infatti, approcciando anche altri standard, come Wireguard o IPsec in modo che nel momento del bisogno si possano utilizzare le stesse risorse come si fosse in ufficio, dalla telefonia alla stampante, il tutto in Wi-Fi, senza dover per forza cablare i dispositivi. Un vantaggio, questo, che si riscontra anche nel caso di vincoli architettonici che impediscono perforazioni per il cablaggio.

Nel caso di edifici antichi, frequentemente sedi di studi professionali, le cui mura sono spesso di grande spessore o tutelate da altri vincoli, può essere fatta una valutazione ad hoc attraverso FRITZ!WLan, una app in grado di indicare l’intensità del segnale tra i diversi access point consentendo così di progettare adeguatamente la situazione complessiva Wi-Fi.

Su edifici storici o in co-working, dove non è possibile effettuare particolari personalizzazioni, si può comunque intervenire con i FRITZ!Powerline, dispositivi che intervengono sulla rete elettrica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della rete senza dover effettuare ulteriori interventi di cablatura.

AVM e la PA. Dalle scuole agli edifici destinati all’uso pubblico si consiglia il FRITZ!Box 7590 AX

Sono sempre più numerosi i partner di AVM che operano nell’ambito della Pubblica Amministrazione, accedendo, per quanto riguarda gli acquisti online, principalmente attraverso il canale MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Tuttavia, per importi sotto la soglia stabilita per l’uso del MePa, gli acquisti possono essere realizzati anche direttamente dagli enti stessi tramite i partner di AVM che si occupano di cablare strutture di proprietà del Comune o della Provincia, intervenendo a volte anche nelle aziende municipalizzate.