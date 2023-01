Il cloud di Amazon Web Services si allarga in Australia Inaugurata la regione cloud Aws di Melbourne. Si prevedono 4,5 miliardi di dollari di investimenti in 15 anni. Pubblicato il 25 gennaio 2023 da Redazione

Licenziare, sì, se necessario. Smettere di investire, mai. Amazon rispetta la legge crudele del business e, nel mezzo delle turbolenze che l’hanno spinta (al pari di Microsoft, Alphabet e altre concorrenti) a pianificare licenziamenti importanti, annuncia un investimento da 4,5 miliardi di dollari per l’espansione del proprio cloud. A tanto ammontano le spese previste per costruire nuovi data center e assumere nuovo personale in Australia, per la seconda “regione cloud” di Aws (spieghiamo qui che cosa sia esattamente) appena inaugurata a Melbourne.



Il progetto era stato annunciato nel 2020. La Aws Asia Pacific (Melbourne) Region, questo il nome, è nata per avvicinare il più possibile ai clienti l’ubicazione fisica dei server utilizzati in cloud, migliorando così la velocità e l’affidabilità dei servizi e offrendo maggiori opzioni di data residency. La nuova regione cloud Aws, infatti, opererà parallelamente a quella di Sydney, la prima attivata da Amazon in Australia ormai dieci anni fa.



I 4,5 miliardi di dollari (statunitensi) di investimenti previsti saranno spalmati su un periodo di 15 anni e serviranno a costruire nuovi data center ma anche impianti per la fornitura energetica, infrastrutture di telecomunicazione e cantieri edili. Amazon stima che l’intero progetto, da qui al 2037, possa creare circa 2.500 posti di lavoro a tempo pieno nella filiera di fornitura e di supporto alla regione Aws.



Con quest’ultima aggiunta, la rete di Aws è ora composta da 31 regioni cloud, che racchiudono in totale 99 zone di availability. Ed è giù in programma la realizzazione di ulteriori quattro regioni cloud (per un totale di 12 zone di disponibilità) in Canada, Israele, Thailandia e Nuova Zelanda.

La rete delle "cloud region" di Aws (indicate in rosso, quelle ancora non disponibili; in questa immagine, tratta dal sito italiano di Aws, la regione di Melbourne non è ancora indicata come disponibile)

L’Australia è un territorio importante anche per il percorso di transizione ecologica di Amazon, che è impegnata a raggiungere l’obiettivo delle emissioni net-zero per tutte le proprie attività entro il 2040 e che già entro il 2025 (cinque anni prima rispetto al target iniziale) dovrà arrivare all’uso esclusivo di fonti energetiche rinnovabili. In Australia saranno avviati tre progetti di energia verde, ovvero un impianto eolico ad Hawkesdale, nel distretto di Victoria, e due impianti fotovoltaici a Gunnedah e Suntop, nel New South Wales.