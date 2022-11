Rallenta la crescita di Alibaba Group, il contesto economico pesa Il colosso dell’e-commerce e dei servizi digitali ha ottenuto utili trimestrali inferiori alle attese degli analisti. Il trend di crescita è del 3% anno su anno. Pubblicato il 18 novembre 2022 da Redazione

Nemmeno Alibaba Group, colosso tra i colossi tecnologici cinesi, è al riparo dai venti della crisi. Nel trimestre di luglio, agosto e settembre l’azienda ha ottenuto circa 207,2 miliardi di yuan di ricavi (circa 28,6 miliardi di dollari), restando al di sotto della stima degli analisti di Refinitiv, che prevedevano 208,62 miliardi di yuan. L’utile netto trimestrale è in perdita per 20,56 miliardi di yuan (287 milioni di dollari).



Le dichiarazioni di rito cercano di mostrare il bicchiere mezzo pieno, in un momento in cui comunque l’azienda continua a crescere ma non ai ritmi del passato. “Abbiamo ottenuto solidi risultati nell’ultimo trimestre, nonostante le attuali sfide del contesto macroeconomico”, ha dichiarato il presidente e Ceo del Gruppo Alibaba, Daniel Zhang, “e questo è testimonianza del nostro modello di business resiliente e di un’offerta di valore per il cliente che non ha paragoni. Le incertezze dello scenario globale hanno soltanto rafforzato la nostra volontà di focalizzarsi sul creare la capacità di alimentare una crescita sostenibile e di alta qualità per nostri clienti e per le nostre attività nel lungo periodo”.



Dopo le trimestrali di Microsoft, Alphabet, Apple, tocca a un’azienda asiatica snocciolare numeri non esaltanti. In questo caso, però, ad aver influito negativamente sui ricavi non è stato il tasso di cambio del dollaro sfavorevole, bensì i nuovi lockdown imposti dalla politica “zero covid” del governo cinese, e dunque il clima di incertezza dominante tra i consumatori.



Inoltre ha pesato, su Alibaba così come sulle società statunitensi, la crisi macroeconomica in corso da mesi. Inoltre l’azienda si è scontrata con la concorrenza di altri operatori e-commerce come Pinduoduo (specializzato in prodotti agricoli) e Douyin (la versione cinese di TikTok, attiva anche nel commercio elettronico), che hanno sottratto clientela alle piattaforme di Alibaba, tra cui Tmall, Taobao e Aliexpress.