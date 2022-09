Soluzioni personalizzate sul marketplace di Liferay Il nuovo Solutions Marketplace integra funzioni low-code e propone una ventina di soluzioni personalizzate dai partner di Liferay. La lista si amplierà nei prossimi mesi. Pubblicato il 06 settembre 2022 da Redazione

Liferay ha un nuovo marketplace che racchiude soluzioni di “esperienza digitale” rivolte alle aziende e ai loro dipendenti. Per veicolare la propria piattaforma open-source (Digital Experience Platform, Dxp), utilizzabile per realizzare siti di e-commerce B2B, portali cliente, Intranet, piattaforme di integrazione per applicativi e ambienti diversi, Liferay negli ultimi mesi ha allargato l’ecosistema dei partner di canale e sta puntando sulle soluzioni Software as-a-Service customizzabili. Oggi a tutto questo si aggiunge il Solutions Marketplace, che permetterà alle aziende clienti di creare esperienze digitali personalizzate (portali per i clienti, Intranet, piattaforme per la supply chain, piattaforme Business-to-employee, chatbot e altro ancora) senza dover partire da zero e sfruttando come base la piattaforma Dxp di Liferay.

"Il nuovo marketplace è un elemento chiave della vision di Liferay volta ad offrire la migliore piattaforma cloud per soluzioni personalizzate”, ha dichiarato il Ceo dell’azienda, Bryan Cheung. “Il nostro obiettivo è quello di soddisfare casi d'uso B2B, B2C e B2E altamente specializzati, in cui le aziende hanno bisogno di soluzioni digitali su misura ma non vogliono partire da zero nella loro creazione, risparmiando risorse per concentrarsi sulla generazione del valore per i loro clienti, partner e fornitori”.

Il marketplace integra le funzionalità di low-code di Liferay e rende ancora più facili le attività di sviluppo, avvio, manutenzione ed evoluzione delle soluzioni personalizzate, basate su piattaforma Liferay. Inoltre racchiude soluzioni per settori verticali (tra cui manifatturiero, assicurativo, governativo, retail e dei servizi finanziari) create da Liferay e dai suoi partner. "I nostri partner vantano una profonda esperienza nell'utilizzo della piattaforma Liferay in moltissime tipologie di casi d'uso”, ha aggiunto Cheung. “Il marketplace consente ai nostri clienti di sfruttare tali soluzioni di elevata qualità, già testate e utilizzate sul mercato".

In una prima fase il Solutions Marketplace renderà disponibili una ventina di soluzioni, ma la lista sarà costantemente ampliata nel corso dei prossimi mesi e dell’intero 2023. Le aziende clienti potranno negoziare e interagire direttamente con i fornitori di soluzioni, sfruttando le funzionalità aggiuntive della nuova offerta Liferay Experience Cloud.