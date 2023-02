Trend Micro sceglie Salvatore Marcis per la guida del canale Nel ruolo di head of channel and territory sales, Marcis si occuperà sia dei rapporti con i distributori e partner tecnologici, sia di promuovere il business in Italia. Pubblicato il 28 febbraio 2023 da Redazione

Alla guida del canale di Trend Micro in Italia c’è Salvatore Marcis. Già direttore tecnico per l’azienda di sicurezza informatica, in cui lavora dal 2017, il manager è stato promosso nel ruolo di head of channel and territory sales. Una nomina che segue a poca distanza quella di Alessandro Fontana nel ruolo di country manager e quella di Veronica Pace (ex di Check Point) nel ruolo di head of marketing per l’Italia. Queste nomine e la promozione di Marcis rientrano in un piano di rinnovamento teso a “consolidare ulteriormente la posizione strategica sul mercato, supportare al meglio partner e clienti e promuovere la cittadinanza digitale”, ha fatto sapere l’azienda.



In Italia Trend Micro è impegnata a “valorizzare figure giovani e altamente qualificate”, come quella di Marcis. Classe 1985, il manager vanta un’esperienza quasi ventennale nel mondo dell’informatica, dove ha ricoperto soprattutto ruoli tecnici mettendo però alla prova anche le proprie abilità commerciali.

Entrato in Trend Micro nel 2017, ha inizialmente lavorato come senior pre-sales engineer per assumere poco dopo la carica di technical director e occuparsi, In questo ruolo, di guidare tutte le attività di pre-vendita e di supporto nel nostro Paese, “contribuendo all’importante crescita della country italiana”, sottolinea l’azienda. Ora, come head of channel and territory sales, si occuperà di sia di sviluppare e consolidare i rapporti con l’ecosistema di distributori e partner tecnologici, sia di generare nuove opportunità di business sul territorio italiano.



“Sono entusiasta di ricoprire questa nuova carica e di lavorare a stretto contatto con il team di canale e territorio”, ha dichiarato Marcis. “Iniziare questa nuova sfida professionale all’interno di Trend Micro è per me fonte di grande motivazione e orgoglio. Lavoro in Trend Micro da oltre sei anni e credo fortemente nei valori dell’azienda, sono sicuro che con questa nuova organizzazione riusciremo a raggiungere livelli di eccellenza ancora più importanti”.