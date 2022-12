Luc Dammann è il nuovo presidente Emea di Adobe Il manager, in azienda del 2016, si occuperà di guidare le operazioni e le strategie delle tre le piattaforme Adobe Experience Cloud, Creative Cloud e Document Cloud. Pubblicato il 14 dicembre 2022 da Redazione

Anche Adobe, in questo ultimo spicchio di 2022, annuncia un importante cambio ai vertici. Dopo le recenti nomine in ruoli dirigenziali in Veeam, Sophos e Dynatrace, anche la software house di San Jose ha comunicato una notizia simile: Luc Dammann è stato scelto per il ruolo di presidente Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Damman si occuperà di guidare le operazioni e le strategie di tutte e tre le piattaforme tecnologiche di Adobe, cioè Experience Cloud, Creative Cloud e Document Cloud. Operando dal Regno Unito, riporterà direttamente a Stephen Frieder, head of global go-to-market and sales di Adobe.

“In un mondo in cui il comportamento dei consumatori è difficile prevedere e cambia quotidianamente, per le aziende è sempre più importante offrire esperienze digitali ricche e dinamiche, che creano connessioni con i consumatori su tutti i punti di contatto”, ha dichiarato Frieder. “Luc porta in questo ruolo la sua spinta e creatività continue e dimostrati successi nell’aiutare le aziende a connettersi con i clienti come singoli individui, in tutte le interazioni, tramite esperienze personalizzate e potenti”.



“In ogni esperienza digitale, i consumatori si aspettano una sempre maggiore personalizzazione e contestualizzazione”, ha dichiarato Damman. “Per soddisfare questa necessità, le aziende di ogni settore stanno investendo in tecnologie digitali che forniscono una visione unificata dei clienti, così da poter offrire esperienze sempre coinvolgenti ed efficaci”.



Il nuovo presidente Emea di Adobe vanta esperienze di dirigenza nel campo delle vendite all’interno di grandi aziende software così come di startup, sia in Francia (suo Paese natale) sia in altri mercati europei. Dopo una decennale esperienza all’interno di Hp e Hpe, nel 2016 Damman è entrato in Adobe con l’incarico di vicepresidente e direttore generale per la regione Europa Occidentale. In questo ruolo si è occupato di gestire le relazioni con importanti clienti di Adobe, come la squadra del Real Madrid, Prada, Accor, Stellantis, Bnp Paribas e Crédit Agricole.